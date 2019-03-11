سبيرز ينتفض أمام باكس في دوري السلة الأمريكي

أحرز لاماركوس ألدريدج 29 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة، وأضاف ديمار ديروزان 28 نقطة لينتفض سان أنطونيو سبيرز ويهزم ميلووكي باكس 121-114 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وتأخر سبيرز طوال النصف الأول من المباراة، لكنه تقدم في الربع الثالث ووسع الفارق إلى 4 نقاط قبل انطلاق الربع الأخير.

وافتتح سان أنطونيو الربع الأخير بتسجيل 10 نقاط مقابل نقطة واحدة، ليتقدم 97-84، ثم أجهض انتفاضة متأخرة من ميلووكي الذي قلص الفارق إلى 9 نقاط، قبل أن تحسم رميتان من ديروزان وباتي ميلز الأمور.

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ورغم الهزيمة، ما زال باكس صاحب أفضل نتائج في الدوري برصيد 50 انتصارًا مقابل 17 هزيمة.

وسجل كل من ماركو بلينيلي وميلز 16 نقطة لصالح السبيرز، بينما أضاف برين فوربس 12.

وتصدر يانيس أنتيتوكومبو لاعبي باكس، وسجل 27 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، فيما أحرز إيريك بليدسو 21 نقطة.