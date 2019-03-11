شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» يطيح بمدرب «القادسية» بيتيفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

قررت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد)، تكليف المدرب الوطني بندر باصريح مدربًا للفريق الأول فيما تبقى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وألغت الإدارة القدساوية عقد المدرب البلغاري إيفايلو بيتيفا وطاقمه التدريبي، بعد الضغوط الجماهيرية التي حاصرت الإدارة بسبب سوء نتائج الفريق خلال الخمس جولات الماضية، والتي كان أخرها خسارة الفريق أمام الأهلي في الجولة الـ 23 بهدفين مقابل هدف، ولم يحقق فريق القادسية خلال المباريات الخمس سوى نقطة واحدة بتعادله أمام الرائد.

وكانت "الخليج 365" قد أشارت في عددها (الجمعة) أن مباراة الأهلي هي الفرصة الأخيرة للمدرب البلغاري بيتيفا، تحت عنوان «مستقبل بيتيفا على المحك.. الأهلي فرصته الأخيرة»

من جانب آخر، قدمت الإدارة القدساوية الشكر للجهاز الفني على ما قدمه للفريق خلال فترة توليه المسؤولية، وتمنت لهم التوفيق في محطتهم المقبلة، وأكدت أن قرار إنهاء التعاقد جاء بناء على مصلحة الفريق بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.