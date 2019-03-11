شكرا لقرائتكم حرس الحدود يواجه إنبى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه حرس الحدود نظيره إنبى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن العودة للانتصارات بعد التعادل السلبى مع النجوم فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الفريق البترولى من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدورى.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستغلال تراجع مستوى إنبى هذا الموسم وإقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث، فيما يرى على ماهر المدير الفنى لإنبى أن توديع المركز الأخير ليس صعباً على الفريق البترولى إن أجاد لاعبوه التركيز فى المواجهات المقبلة للهروب من شبح الهبوط.