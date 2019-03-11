شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفتش عن مواصلة الانتفاضة أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف وادى دجلة نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة فيما خسر الطلائع من المصرى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .

ويبحث البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع عن العبور بفريقه من عنق الزجاجة بعد تراجع النتائج بشدة فى الآونة الاخيرة مطالباً إياهم بتلافى الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص للتسجيل، فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى فى خطة الهروب من مراكز القاع .