موقع فرنسي: ريـال مدريد يعرض راتبًا مغريًا على نيمار

ترجمة- محمد بشاري

ذكر موقع سبورتيون الفرنسيsportune أن نادي ريـال مدريد سيكون على استعداد لدفع 45 مليون يورو في الموسم الواحد لنيمار للإنتقال إليه في الوقت الذي يحصل فيه النجم البرازيلي على قرابة 36 مليون يورو في السنة من نادي باريس سان جيرمان.

وأضاف الموقع أن اتصالات جرت بالفعل مع المحيطين بنيمار بهدف ضمه إلى النادي الملكي الذي يعاني من تدني مستواه خلال المرحلة الحالية.

وقال الموقع إن رئيس ريـال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريزقادر على تسوية هذه الصفقة ،لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تردد فيها إسبانيا أنباء عن عودة نيمار المرتقبة ، في حين أكد والده في فبراير الماضي عدم إجراء أية مفاوضات مع الريـال ، وأن ابنه سيواصل اللعب في النادي الباريسي.

