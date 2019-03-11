نجاة لاعب نادي "بيراميدز" من حادث سير (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تعرض رجب بكار، لاعب نادي "بيراميدز"، لحادث سير مروع أثناء ذهابه لمران فريقه، أمس الأحد، نتج عنه تهشم سيارته وتعرض اللاعب لكدمات وجروح. يأتي هذا بينما أصر اللاعب على المشاركة في مران الفريق.

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