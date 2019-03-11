انت الان تتابع رئيس الزمالك يكشف مخطط حرق صورة الخطيب في برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على نيته تعديل عقد نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، في الفترة المقبلة، معلقًا: «طبعًا لازم نعدل عقد كهربا، لكن أنا مبجيش بلوي الدراع وبالكلمة الطيبة تاخد اللي إنت عايزه». وأشار رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أنه أعطى في مباراة جورماهيا درسًا قاسيًا لمن يحاولون إشعال الفتنة مع جمهور النادي الأهلي، موضحًا : «جاتلي معلومات مؤكدة إن فيه 5 أفراد من الألتراس هيولعوا في صورة محمود الخطيب، وتي شيرت الأهلي».

وشدد، أنه سمح بحضور 500 مشجع من الشباب ووجد مع بعضهم صورة الخطيب وقميص الأهلي، وقرر على ضوء ذلك عدم حضورهم للمباراة، مضيفًا: «لو كان ده حصل كانت مصر هتولع، ودلوقتي الأمن الوطني بيفحص الشباب دول لأنها خطة مدبرة، ولما كنت بقول سيد عبد الحفيظ بيولع البلد دي مكانش حد عايز يصدقني». وأكمل: «ده

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