انت الان تتابع رئيس الزمالك يكشف مخطط حرق صورة الخطيب في برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على نيته تعديل عقد نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، في الفترة المقبلة، معلقًا: «طبعًا لازم نعدل عقد كهربا، لكن أنا مبجيش بلوي الدراع وبالكلمة الطيبة تاخد اللي إنت عايزه». وأشار رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أنه أعطى في مباراة جورماهيا درسًا قاسيًا لمن يحاولون إشعال الفتنة مع جمهور النادي الأهلي، موضحًا : «جاتلي معلومات مؤكدة إن فيه 5 أفراد من الألتراس هيولعوا في صورة محمود الخطيب، وتي شيرت الأهلي».
وشدد، أنه سمح بحضور 500 مشجع من الشباب ووجد مع بعضهم صورة الخطيب وقميص الأهلي، وقرر على ضوء ذلك عدم حضورهم للمباراة، مضيفًا: «لو كان ده حصل كانت مصر هتولع، ودلوقتي الأمن الوطني بيفحص الشباب دول لأنها خطة مدبرة، ولما كنت بقول سيد عبد الحفيظ بيولع البلد دي مكانش حد عايز يصدقني». وأكمل: «ده
وشدد، أنه سمح بحضور 500 مشجع من الشباب ووجد مع بعضهم صورة الخطيب وقميص الأهلي، وقرر على ضوء ذلك عدم حضورهم للمباراة، مضيفًا: «لو كان ده حصل كانت مصر هتولع، ودلوقتي الأمن الوطني بيفحص الشباب دول لأنها خطة مدبرة، ولما كنت بقول سيد عبد الحفيظ بيولع البلد دي مكانش حد عايز يصدقني».
وأكمل: «ده درس لسيد عبد الحفيظ الإخواني، كنت أتمنى أن يتواجد كل جماهير الزمالك في المدرجات لكن البعض خرج عن النص في المباراة الماضية أمام بترو أتلتيكو».
وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بالبطولة، بينما تجمد رصيد جورماهيا عند 6 نقاط في المركز الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يكشف مخطط حرق صورة الخطيب في برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.