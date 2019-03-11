انت الان تتابع حازم إمام: الزمالك يعيش أفضل فتراته.. وساسي عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ ص

أعرب حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه الزمالك أمام فريق جورماهيا الكيني، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق دائمًا للفريق الأبيض، وقال خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «مدرسة الفن والهندسة عادت من جديد، والفوز على جورماهيا جاء بالعديد من المكاسب، أبرزها اللعب الهجومي الممتع، والقوة الدفاعية، وتألق عدد من اللاعبين مثل حميد أحداد، وزيزو، وفرجاني ساسي العالمي، وعودة محمود علاء».

وأشاد نجم المنتخب الوطني السابق، بالمستوى الذي يقدمه فرجاني ساسي مع الزمالك، ووصفه بالمايسترو، موضحًا أن «الفوز الكبير الذي حقق الفريق على جورماهيا سيكون رسالة قوية لبقية أندية المجموعة بأن الزمالك لن يفرط في التأهل للدور ربع النهائي». وتابع: «الزمالك في الموسم الحالي يعيش أفضل فتراته