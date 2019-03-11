انت الان تتابع حازم إمام: الزمالك يعيش أفضل فتراته.. وساسي عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ ص
أعرب حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه الزمالك أمام فريق جورماهيا الكيني، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق دائمًا للفريق الأبيض، وقال خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «مدرسة الفن والهندسة عادت من جديد، والفوز على جورماهيا جاء بالعديد من المكاسب، أبرزها اللعب الهجومي الممتع، والقوة الدفاعية، وتألق عدد من اللاعبين مثل حميد أحداد، وزيزو، وفرجاني ساسي العالمي، وعودة محمود علاء».
وأشاد نجم المنتخب الوطني السابق، بالمستوى الذي يقدمه فرجاني ساسي مع الزمالك، ووصفه بالمايسترو، موضحًا أن «الفوز الكبير الذي حقق الفريق على جورماهيا سيكون رسالة قوية لبقية أندية المجموعة بأن الزمالك لن يفرط في التأهل للدور ربع النهائي». وتابع: «الزمالك في الموسم الحالي يعيش أفضل فتراته
وأشاد نجم المنتخب الوطني السابق، بالمستوى الذي يقدمه فرجاني ساسي مع الزمالك، ووصفه بالمايسترو، موضحًا أن «الفوز الكبير الذي حقق الفريق على جورماهيا سيكون رسالة قوية لبقية أندية المجموعة بأن الزمالك لن يفرط في التأهل للدور ربع النهائي».
وتابع: «الزمالك في الموسم الحالي يعيش أفضل فتراته على المستويين الإداري والفني تحديدًا، وهناك حالة من الاستقرار التي تعود بالإيجاب على نتائج الفريق،
وتحدث حازم عن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، قائلًا: «سعيد بمساندة مجلس إدارة الزمالك له، واتمنى أن ينهي مسيرته في النادي، خاصة أنه لم يكن وافر الحظ طوال فترة تألقه مع الفريق».
ووجه إمام رسالة خاصة لمحمود كهربا، نجم الفريق: قائلًا: «عليك أن تتحلى بمزيد من ضبط النفس، خاصة أنك لاعب مؤثر ومن أهم العناصر في الفريق بأهداف وأدائك الرائع».
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