انت الان تتابع مدرب شبيبة الساورة: لم نتوقع صدارة مجموعة بها الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ ص
تحدث كريم الزاوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري، عن طموحاته قبل مواجهته للنادي الأهلي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب «برج العرب». ويحتل فريق شبيبة الساورة الجزائري صدارة الترتيب في المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 8 نقاط بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي، بينما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب بـ6 نقاط.
وقال الزاوي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «نلعب في مجموعة صعبة يتواجد فيها نادي القرن، وتضم فريق كبير أخر مثل فيتا كلوب الكونغولي، وأيضًا سيمبا التنزاني». وتابع: «قدمنا مباريات جيدة دفعتنا لتصدر المجموعة، وبإذن الله بنفس
وقال الزاوي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «نلعب في مجموعة صعبة يتواجد فيها نادي القرن، وتضم فريق كبير أخر مثل فيتا كلوب الكونغولي، وأيضًا سيمبا التنزاني».
وتابع: «قدمنا مباريات جيدة دفعتنا لتصدر المجموعة، وبإذن الله بنفس المنوال سنتخطى دور المجموعات، لم نتوقع في البداية أن نتصدر المجموعة قبل انطلاق هذا الدور، ولكن كنا واثقين من تقديم مباريات جيدة تشرف الكرة الجزائرية».
وأكمل مدرب الساورة تصريحاته: «مباراة الأهلي ستكون من 90 دقيقة، سنواجه فيها فريق كبير واللقاء سيكون حاسم لبطاقة التأهل لكلا الفريقين».
واختتم الزاوي: «إصابة حارس الأهلي في مباراة فيتا كلوب أربكت حسابات الفريق المصري، ولكن الأهلي قدم مباراة على مستوى عالي على مدار الشوطين».
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