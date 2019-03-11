خطط نفذها ابن همام بإيعاز من أمير قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أجرت دولة قطر الصغيرة (وراء الكواليس) صفقات لكسب الأصوات الـ13 التي كانت مفصلية ومهمة في ملف استضافتها، نفذها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق عضو اللجنة التنفيذي في فيفا محمد بن همام، بتخطيط وإيعاز من أمير قطر حمد بن خليفة، حتى إن (قطر للغاز) كانت من بين أجهزة الدولة التي تم حشدها لدعم عرض بلادها بمرسوم من الأمير.
وقبل 21 يوما من فرز الأصوات، قدمت عرضا هائلا من نوعية (اقبل العرض أو اتركه)، وذلك بحسب صحيفة صنداي تايمز.
وقالت الصحيفة أيضا «الرجل الطويل العريض المنكبين ذو الثروات الطائلة (حمد بن خليفة) أطاح بوالده للسيطرة على الدولة التي تعتبر أغنى دول العالم ثروة بالقياس على عدد السكان، وبعد أن أضحى حمد أميرا للبلاد، تمكن من السيطرة على كافة مواردها المالية».
لقد خطط الأمير لعصرنة قطر من خلال تحويلها إلى مركز دولي يحتضن الأحداث الرياضية، وبما أن كأس العالم هي أسمى الأهداف الرياضية، فقد خصص مبالغ كبيرة للجنة ملف الاستضافة القطري، التي أعلنت ترشيحها في مارس 2009.
لقد تم حشد كافة أجهزة الدولة بالكامل لدعم ملف الاستضافة، وأرسل الديوان الأميري تعميما إلى جميع الوزارات والمنظمات الحكومية الأخرى للتعاون مع فريق ملف استضافة الحدث.
خطط قطرية نفذها ابن همام
- استخدم ابن همام أموال الرشوة السرية لتقديم عشرات الدفعات يبلغ مجموعها أكثر من 5 ملايين دولار لعدد من مسؤولي كرة القدم مقابل دعم ملف بلاده.
- قدم ابن همام (عضو اللجنة التنفيذية للفيفا) تقريرا منفصلا عن الفريق المكلف بملف الاستضافة الرسمي
- قدم دفعات قدرها 1.6 مليون دولار في الحساب المصرفي لأحد زملائه الناخبين
- دفع 450 ألف دولار لبعض الناخبين قبل التصويت، كما دفع كذلك لطرف آخر للحيلولة دون التصويت ضد قطر
- دفع 305 ملايين يورو حالت بشكل فعال دون التصويت ضد قطر في إحدى المناسبات
- لعب دور الوسيط لإجراء محادثات على مستوى الحكومة مع الناخب التايلاندي لتسهيل صفقة غاز تصل قيمتها إلى ملايين من الدولارات مع تايلاند
- إبرام عقد يتضمن تحويل مبلغ من المال لابن ناخب آخر بقيمة مليون دولار لإقامة مأدبة عشاء على شرف عدد من النجوم الأفارقة، قبلوا أن ينسحبوا من الصفقة في وقت لاحق.
- الدفع لشركة علاقات عامة في نيويورك لإدارة حملة عمليات سوداء لنشر الدعاية السلبية ضد منافسي قطر الرئيسيين، أمريكا وأستراليا
- متعهد الصفقات أمادو ديالو كان يوزع مبالغ نقدية على مسؤولين في كرة القدم نيابة عن ابن همام.
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