النصر يواجه ذوب بآلام الوصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرفع النصر شعار تعويض تعثره في الجولة الأولى بالخسارة من الوصل الإماراتي، وذلك عندما يواجه ذوب آهن الإيراني اليوم على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها الاثنين أيضا الزوراء العراقي بضيفه الإماراتي على استاد كربلاء الدولي في كربلاء.

ويتصدر الوصل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الزوراء وذوب آهن، في حين ما زال النصر دون رصيد. ويطمح النصر لاستعادة توازنه قبل فوات الأوان بعد أن يكون قد عمل على معالجة أخطاء مباراة الوصل ومواجهة الاتفاق محليا، عندما فاز عليه 3-2 بصعوبة في الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.