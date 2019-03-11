شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يبحث عن حل لـ"لغز" لاسارتى بالمباريات القوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت هزيمة الأهلى من فيتا كلوب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، السبت، باستاد الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا الأوضاع فى القلعة الحمراء وربما خارجها، باستاد الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا الأوضاع فى القلعة الحمراء وربما خارجها، حيث صبّت جماهير الفريق غضبها على الفريق ولاعبيه والجهاز الفنى بقيادة المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى فشل فى قيادة الفريق فى المباريات الخارجية ببطولة أفريقيا، فقد تعادل بصعوبة بالغة أمام شبيبة الساورة بالجزائر ثم خسر من سيمبا فى تنزانيا ثم سقط أمام فيتا كلوب فى الكونغو.

وانتقد أكثر من مسئول بمجلس الإدارة أداء لاسارتى للفريق، وقال مصدر فى النادى لـ"الخليج 365" إن إدارة لاسارتى للمباريات القوية يمثل لغزاً لمجلس الإدارة خاصة بعدما فشل لاسارتى فى قيادة الفوز خارج الديار، كما أن هناك عدة أمور غامضة أبرزها عدم مشاركة ياسر إبراهيم رغم جاهزيته وتأخير ظهور أحمد فتحى رغم تعافيه من الإصابة، وكذلك عدم قدرته على شحن اللاعبين معنوياً بشمل يؤهلهم للفوز خارج الديار.

وشدد المصدر على أن المجلس لن يُحاسب المدير الفنى بالقطعة وعقب كل مباراة لكن سيكون هناك "وقفة" بالطبع معه عقب مباراة شبيبة الساورة السبت المقبل ببرج العرب، والتى سيتحدد على أثرها موقف الاهلى من التأهل لدور الثمانية من عدمه، وأوضح المصدر أن هناك حالة من الغضب أيضاً ضد بعض اللاعبين الذين مازال مستواهم يمثل لغزاً فى الفريق.