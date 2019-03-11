شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الاسباني يوم 11-3-2019 برشلونة يتصدر الليجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء في اخبار الدوي الاسباني يوم 11-9-2019 وتضمنت نجاح فريق برشلونة الإسبانى، فى تحقيق الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 3-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ملخص اهداف برشلونة ضد رايو فاليكانو

و جاء في اخبار الدوري الاسباني ملخص اهداف برشلونة ضد رايو فاليكانو حيث تقدم رايو فاليكانو أولا فى الدقيقة 25 عبر اللاعب راؤول دي توماس بعدما راوغ من ناحية اليسار وسدد كرة قوية قبل منطقة الجزاء لتكسن شباك الحارس تير شتيجن.

ثم تعادل جيرارد بيكيه فى الدقيقة 39 من خلال رأسية أمام المرمى إثر عرضية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر ركلة حرة مباشرة.

وفى الشوط الثاني تقدم البارسا بهدف ثالث فى الدقيقة 51 عبر النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، ليعزز صدارة هدافي الليجا برصيد 26 هدفا هذا الموسم.

ثم يأتي الأوروجوياني لويس سواريز ليسحل ثالث الأهداف عند الدقيقة 82 من خلال جملة تكتيكية رائعة وصلت لراكيتيتش الذى مررها لسواريز ليسجلها داخل الشباك.

بهذه النتيجة يصل برشلونة إلى النقطة 63 فى الصدارة ، بفارق 7 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و15 نقطة عن الغريم التقليدي ريال مدريد الذى سيلعب غدا أمام بلد الوليد، بينما توقف رصيد فاليكانو عند 23 نقطة في المركز الـ19 .

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