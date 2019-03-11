أخبار الدورى الاسباني يوم 11-3-2019 برشلونة يتصدر الليجا...

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جدة - عمرو شويل جاء في اخبار الدوي الاسباني يوم 11-9-2019 وتضمنت نجاح فريق برشلونة الإسبانى، فى تحقيق الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 3-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
ملخص اهداف برشلونة ضد رايو فاليكانو
و جاء في اخبار الدوري الاسباني ملخص اهداف برشلونة ضد رايو فاليكانو حيث تقدم رايو فاليكانو أولا فى الدقيقة 25 عبر اللاعب راؤول دي توماس بعدما راوغ من ناحية اليسار وسدد كرة قوية قبل منطقة الجزاء لتكسن شباك الحارس تير شتيجن.
ثم تعادل جيرارد بيكيه فى الدقيقة 39 من خلال رأسية أمام المرمى إثر عرضية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر ركلة حرة مباشرة.
وفى الشوط الثاني تقدم البارسا بهدف ثالث فى الدقيقة 51 عبر النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، ليعزز صدارة هدافي الليجا برصيد 26 هدفا هذا الموسم.
ثم يأتي الأوروجوياني لويس سواريز ليسحل ثالث الأهداف عند الدقيقة 82 من خلال جملة تكتيكية رائعة وصلت لراكيتيتش الذى مررها لسواريز ليسجلها داخل الشباك.
بهذه النتيجة يصل برشلونة إلى النقطة 63 فى الصدارة ، بفارق 7 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و15 نقطة عن الغريم التقليدي ريال مدريد الذى سيلعب غدا أمام بلد الوليد، بينما توقف رصيد فاليكانو عند 23 نقطة في المركز الـ19 .
ريال مدريد يعود لنغمة الانتصارات بالفوز على بلد الوليد برباعية
استعاد فريق ريال مدريد توازنه بعد سلسلة خسائر، محققا الفوز على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.
وجاء هذا الانتصار بعد 3 خسائر متتالية للفريق الملكي اثنين منهما أمام الغريم التقليدي برشلونة 3-0 و1-0 في الكأس والدوري، وخسارة مذلة أمام أياكس أمستردام 4-1 خرج على إثرها من دور الـ16 لدوري الأبطال.
ووقف الحظ بجانب ريال مدريد في الشوط الأول، بعدما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء، وألغى حكم المباراة هدفين لهم أيضا في بداية نارية لبلد الوليد أمام اللوس بلانكوس المنهار.
وحصل بلد الوليد على ركلة جزاء أهدرها اللاعب روبن ألكازار في الدقيقة 12، ثم ألغى الحكم هدفين لبلد الوليد فى الدقيقتين 13 و18 على التوالي بداعي التسلل.
وجاء الهدف الاول لبلد الوليد عبر اللاعب المغربي أنور محمد فى الدقيقة 29 قبل أن يتعادل رفائيل فاران لريال مدريد بعدها بـ4 دقائق.
وفى الشوط الثاني، سجل كريم بنزيما ثنائية متتالية للفريق الملكي فى الدقيقة 51 من ركلة جزاء، والدقيقة 59 من رأسية إثر ضربة ركنية.
وفى الدقيقة 80 تعرض لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني، وكلل أفضل لاعبي العالم لوكا مودريتش مجهوداته بهدف رابع فى الدقيقة 85 من مجود فردي.
ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني
بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني ، بفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة، و5 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة، فيما يحتل بلد الوليد المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.
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