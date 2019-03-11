شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد 11-3-2019 محاولات ضم كوتينيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفقا لأخبار مانشستر يونايتد 11-3-2019 كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت منح المدرب المؤقت أولى جونار سولشاير عقداً دائماً، بعد تألق الشياطين الحمر منذ تعيينه فى ديسمبر الماضى.

جونار سولشاير يستعد لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن إدارة النادى ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل مع وكيل سولشاير لمناقشة بنود عقده الجديد، والذى سيتقاضى فيه 7 ملايين يورو سنوياً.

وأوضحت الصحيفة أن سولشاير سيتقاضى تقريبًا نصف راتب جوزيه مورينيو الذى تقاضى 13 مليونًا قبل مغادرة أولد ترافورد فى ديسمبر

وكان مورينيو أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3/1 في ديسمبر الماضي، وقررت الإدارة تعيين سولشاير مؤقتًا حتى نهاية الموسم، لحين التعاقد مع مدرب جديد، لكن النرويجي نجح في إجبار الجميع على احترامه ومنحه فرصة تدريب الشياطين الحمر بعقد دائم عقب قيادة الفريق لاحتلال المركز الرابع حاليًا والمنافسة بقوة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بجانب التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان

يدرس البرازيلى فيليب كوتينيو، نجم خط وسط فريق برشلونة، العودة إلى إنجلترا واللعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى الموسم المقبل.

كوتينيو يعلن رغبته للانضمام لمانشستر يونايتد

وضمن أخبارمانشستر يونايتد 11-3-2019 فأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن فيليب كوتينيو تواصل مع اللاعبين الإسبان داخل صفوف مانشستر يونايتد ليخبرهم برغبته فى اللعب داخل صفوف الشياطين الحمر بدءاً من الموسم المقبل، ويأتى هذا بسبب فشله فى التأقلم مع أسلوب وطريقة لعب برشلونة حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن فيليب كوتينيو نجم خط وسط برشلونة يرى أن العودة إلى إنجلترا هو الخيار الأفضل له فى حال الرحيل عن البارسا، والذى قام بضمه فى انتقالات يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو

Advertisements

وكشفت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تجهز 100 مليون يورو من أجل حسم التعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو فى انتقالات صيف 2019

9 نقاط تمنح إيمرى التفوق على فينجر حسم فريق أرسنال الإنجليزي قمة اليونايتد بهدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

انهي أرسنال الشوط الأول بهدف نظيف سجله السويسري تشاكا في الدقيقة 12 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس دي خيا.

وفي الشوط الثاني نجح أرسنال في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أوباميانج في الدقيقة 69 من ضربة جزاء ليزيد من أوجاع اليونايتد ويصعب المهمة على الشياطين الحمر لينتهي اللقاء 2-0 لصالح أرسنال.

ذكرت شبكة ساكواكا للاحصائيات، أن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال نجح في حصد 60 نقطة في أول 30 مباراة له مع الفريق في الدوري الممتاز.

واشارت الشبكة، إلى أن إيمري تفوق على آرسين فينجر بفارق تسعة نقاط حيث حصد الفرنسي السابق 51 نقطة فقط في موسمه الأول مع الجانرز بعد 30 مباراة بالدوري.