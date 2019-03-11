شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة المرمى مرض مزمن في الأهلي بعد رحيل الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 11 عاما من الآن صدمت جماهير القلعة الحمراء بخبر لم يكن في الحسبان، بعد أن تخلى عصام الحضري الحارس الأساسي لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن المارد الأحمر لينتقل إلى سيون السويسري دون إخطار مسئولو القلعة الحمراء، مبرراً موقفه بالسعي وراء حلم الاحتراف.

الحضري كان أحد نجوم الجيل الذهبي للأهلي الذي سيطر على البطولات المحلية والقارية تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، إلا أن رحيله المفاجئ وضع الأهلي في ورطة بسبب تفاوت المستوى الكبير بين الحضري وحراس مرمى الفريق، بل وحراس الدوري بشكل عام .

الأهلي اعتمد على أمير عبد الحميد لفترة من الزمن إلا أن هذا المركز ظل يشكل صداع في رأس الأجهزة الفنية التي تعاقبت على الفريق الأحمر منذ رحيل الحضري في فبراير 2008 .

ورغم أن الأهلي مر عليه حراس مثل رمزي صالح إلا أن العودة الحميدة لحراس الأهلي ظهرت بعودة شريف إكرامي لحراسة عرين القلعة الحمراء بعد انهاء مشواره الاحترافي، ومرت سنوات على إكرامي وهو الحارس الأوحد للأهلي، حتى أن كل الأسماء التى تعاقبت على دكة حراسة مرمى القلعة الحمراء تهاوت سريعاً .

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إكرامي تراجع مستواه في الموسمين الأخيرين ليفقد الأهلي في وجود إكرامي الصغير بطولة أفريقيا في نسخة 2017، بعد الخسارة أمام الوداد البيضاوي في مباراة حملت فيها الجماهير شريف إكرامي مسئولية ضياع الحلم الافريقي بسبب الأخطاء الساذجة التي وقع فيها.

نسخة دوري أبطال أفريقيا 2018، والتي حصد الأهلي لقب وصافتها أيضاً، تحمل محمد الشناوي جزءاً كبيراً في الخسارة أمام الترجي التونسي في النهائي، بعد أن كانت الجماهير تأملت فيه عودة العصر الذهبي لحراسة العرين الأحمر، عقب تألق الشناوي في مونديال روسيا مع المنتخب الوطني ليحصد لقب رجل المباراة أمام أوروجواي.

إصابات الشناوي الكثيرة و الطويلة سببت الكثير من القلق لعشاق القلعة الحمراء، خاصة وأن الحارس الثاني شريف إكرامي، تعرض لإصابة هو الآخر ستبعده عن الملاعب لست أسابيع، ليصبح الأهلي في موقف لا يحسد عليه في وقت صعب، حيث سيعتمد المارد الأحمر على الحارس الثالث وهو علي لطفي والذي لن يكون له بديل في دوري أبطال أفريقيا، ليشارك في مباراة مصيرية أمام شبيبة الساورة الجزائري لتحديد تأهل الأهلي إلى دور الثمانية، والذي ستعرضه الهزيمة إلى وداع البطولة.

وفي الدوري العام يواجه الأهلي نادي الزمالك في قمة الايجيبشن ليج ومباراة حسم الدوري، خاصة بعد أن رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول المسابقة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة واحدة، وسيخوض الأهلي المباراة بعلي لطفي منتظراً شفاء أي من الحارسين الأول والثاني قبل المواجهة المرتقبة .