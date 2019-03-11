شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..عزاء والدة الإعلامي خالد لطيف بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام اليوم الإثنين عزاء والدة الإعلامى خالد لطيف، عضو اتحاد كرة القدم، وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بمسجد عمر مكرم. وتوفيت والدة خالد لطيف، يوم الخميس الماضى، بعد صراع طويل مع المرض. حرص نجوم الرياضة و اتحاد الكرة على حضور صلاة الجنازة التى أقيمت عصر الخميس وكان على رأسهم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية و سيف زاهر عضو اتحاد الكرة.

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