شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض محاسبة لاسارتي بالقطعة وينتقده بسبب فتحى وياسر ابراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت هزيمة الأهلي من فيتا كلوب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول ، السبت، بإستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الأوضاع في القلعة الحمراء وربما خارجها حيث صبّت جماهير الفريق غضبها على الفريق ولاعبيه والجهاز الفني بقيادة المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي الذى فشل في قيادة الفريق في المباريات الخارجية ببطولة أفريقيا فقد تعادل بصعوبة بالغة أمام شبيبة الساورة بالجزائر ثم خسر من سيمبا في تنزانيا ثم سقط أمام فيتا كلوب في الكونغو.

وأنتقد أكثر من مسئول بمجلس الإدارة أداء لاسارتي للفريق وقال مصدر في الأهلى لـ"الخليج 365" أن إدارة لاسارتي للمباريات القوية يمثل لغزاً لمجلس الإدارة خاصة بعدما فشل لاسارتي في قيادة الفوز خارج الديار كما أن هناك عدة أمور غامضة أبرزها عدم مشاركة ياسر إبراهيم رغم جاهزيته وتأخير ظهور أحمد فتحي رغم تعافيه من الأصابة وكذلك عدم قدرته على شحن اللاعبين معنوياً بشمل يؤهلهم للفوز خارج الديار.

وشدد المصدر على أن المجلس لن يُحاسب المدير الفني بالقطعة وعقب كل مباراة لكن سيكون هناك "وقفة" بالطبع معه عقب مباراة شبيبة الساورة السبت المقبل ببرج العرب والتى سيتحدد على أثرها موقف الاهلي من التأهل لدور الثمانية من عدمه وأوضح المصدر أن هناك حالة من الغضب أيضاً ضد بعض اللاعبين الذين مازال مستواهم يمثل لغزاً في الفريق.