شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "بوطيب" فى رحلة الجزائر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك، جهود المغربى خالد بوطيب، مهاجم الأبيض، فى رحلة السفر للجزائر المحدد لها التاسعة من صباح الجمعة المقبل، حيث سيعود اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مراسم جنازة والده فى المغرب، وذلك من أجل الاستعانة بخدماته فى مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد القادم، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقدمت إدارة القلعة البيضاء كامل الدعم له ومساندته بجانب تقديم واجب العزاء له، وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة الزمالك أمام جورماهيا الكينى، فى الجولة الخامسة بدور المجموعات فى الكونفدرالية، نظرًا لارتباطه بإجراءات نقل جثمان والده من فرنسا إلى المغرب ثم إقامة مراسم الجنازة ظهر أمس الأحد، على أن يعود للفريق الأبيض خلال ساعات حتى يكون جاهزًا للتواجد مع الفريق فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.