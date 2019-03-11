مشاهدة مباراة الاتحاد والنجمة بث مباشر | رابط مباراه الإتحاد السوري والنجمه البحريني “كأس...

نتابع معكم مباراة الاتحاد والنجمة اليوم بث مباشر، اليوم الإثنين 11 مارس 2019 على قناة بي إن سبورت، مباراة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، مباريات المجموعة B مرحلة المجموعات الآن، ونتابع معكم ترتيب المجموعة، وكذلك ترتيب الفرق، وسجل الأبطال في كأس الإتحاد الآسيوي، ونتابع معكم كل جديد عبر رابط الاسطورة لايف إتش دي Livehd7 تابع المقال الآن.

مباراة الاتحاد والنجمة بث مباشر

مباراة الذهاب اليوم في المجموعة الثانية، بين نادي الإتحاد من سوريا، ونادي النجمة من البحرين، ونتابع معكم تقارير المباراة، وبطاقة المباراة والتوقيت الخاص بالبحرين وسوريا، ونتابع معكم القنوات الناقلة للمباراة بشكل واضح، وننقل البث المباشر قبل المباراة بقليل.

سجل الأبطال في كأس الإتحاد الآسيوي

نادي الإتحاد السوري فاز بلقب كأس الإتحاد الآسيوي مرة واحدة في تاريخه، وذلك في عام 2010، ولم يحصل على الوصافة، بينما نادي النجمة البحريني لم يفز بالبطولة من قبل، ولم يصل لمركز الوصافة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز.

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المجموعة ب الثانية

تضم المجموعة الثانية كلًا من نادي الجزيرة، ونادي النجمة، ونادي الإتحاد ونادي الكويت، وذلك عبر الترتيب التالي، نادي الجزيرة في المركزي الأول برصيد نقطة من تعادل واحد، وكذلك نادي النجمة، من تعادل وحيد يحتل المركز الثاني، وفي المركز الثالث نادي الإتحاد برصيد نقطة، وفي الأخير نادي الكويت بنقطة واحدة فقط.

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بطاقة المباراة

مباراة الإتحاد والنجمة

الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

تحكيم محمود سالم المجارفي

تعليق باسم الزير

مباراة الذهاب في المجموعة الثانية

توقيت المباراة الساعة 5:15 مساءًا بتوقيت سوريا والقاهرة، والساعة 6:15 مساءًا بتوقيت البحرين

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 8

البث المباشر

نتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى البث المباشر، ونتابع معكم بث مباشر مباراة اليوم الإتحاد والنجمة، ونقوم بنقل البث المباشر قبل المباراة بقليل، كونوا معنا عبر رابط الاسطورة لايف إتش دي Livehd7 ونحن معكم بكل جديد، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل متنوع.