موعد مباراة الزوراء والوصل الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

سيكون ملعب كربلاء جاهزاً مساء اليوم الاثنين لاستقبال مباراة الزواء والوصل الإماراتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدخل فريق الزوراء العراقي المباراة محتلاً وصافة المجموعة بعد أن تعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام فريق ذوب آهن اصفهان الإيراني، ليكون الفريق قد حصد حتى الآن نقطة وحيدة مع بداية مشواره بدوري المجموعات بالبطولة الآسيوية، ويسعى فريق الزوراء العراقي لتحقيق أول فوز له بدوري المجموعات من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

أما فريق الوصل الإماراتي فيدخل مباراة الليلة محتلاً صدارة المجموعة الأولى، الفريق الإماراتي نجح في الفوز بالمباراة الماضية على فريق النصر السعودي ليحتل جدول صدارة المجموعة بعد أن حصد ثلاث نقاط بعد الجولة الأولى.

موعد مباراة الزوراء والوصل

هذا وستقام لعبة الزوراء والوصل الإماراتي في الجولة الثانية من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الاثنين، على أن تبدأ ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت العراق، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والوصل

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الزوراء والوصل من خلال قناة bein SPORTS HD4 بتعليق سوار الذهب، كما أن المباراة ستكون منقولة من خلال قناة الكأس HD7 بصوت أحمد المعمري.