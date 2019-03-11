عبد الحليم على...عندليب الزملكاوية رقم 24

كتب- محمد بشاري

عبد الحليم على يعد أحد ابرز لاعبي كرة القدم في مصر ونادي الزمالك في العشر سنوات الأخيرة، فهو الهداف الأول لنادي الزمالك على مدار تاريخه. لقبته الجماهير بالعندليب نسبة للمطرب عبد الحليم حافظ الشهير بلقب (العندليب الأسمر) وتميز بارتداء الفانلة البيضاء رقم 24.

العندليب في القلعة البيضاء

انضم عبد الحليم على لنادي الزمالك قادماً من نادي الشرقية للدخان،فهو لديه العديد من الإنجازات مع القلعة البيضاء.

يعد عبد الحليم على الهداف الأول في تاريخ نادي الزمالك ، حيث أحرز بالفانلة البيضاء 12 بطولة بواقع 3 بطولات الدورى المصري الممتاز و بطولتين لكأس مصر وبطولتين كأس السوبر المصري وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000 وبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002 وكأس السوبر الأفريقي عام 2003 والبطولة العربية للأندية عام 2003 وكأس السوبر المصري-السعودى عام 2003.

- 145 هدفًا هى رصيد اهدافه مع الزمالك خلال 10 مواسم بدأت فى 1999 وانتهت 2009.كما أحرز 23 هدفًا فى جميع البطولات الافريقية مع الزمالك على النحو التالي:

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- 12 هدفًا احرزهم فى بطولة دورى ابطال افريقيا.

- 7 أهداف احرزهم ببطولة كأس الكئوس الإفريقية.

- 3 أهداف احرزهم فى بطولة كأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية".

- 1 هدف احرزه فى السوبر الإفريقى.

العندليب مع منتخب مصر

لعب عندليب الزملكاوية 43 مباراة دولية مع منتخب مصر أحرز خلالها 10 أهداف ، وعُرف عنه التزامه الأخلاقي وتدينه الشديد وأنه لاعب غير مثير للمشاكل.فاز عندليب الكرة مع منتخب مصر العسكرى ببطولة كأس العالم العسكرية مرتين أعوام 2001 و 2004.

وكان ضمن تشكيلة المنتخب المصري الحائز على كأس أمم أفريقيا 2006 التي اقيمت في مصر.

اعتزاله

أعلن اعتزاله كرة القدم في 27 يونيو 2009 رافضاً قبول عرض من عفت السادات رئيس الاتحاد السكندرى وقتها لضمه حفاظاً على تاريخه مع القلعة البيضاء وفضل العمل بالتدريب .