مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الإثنين مباريات بالدوري الممتاز ودوريات أوروبا وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

الداخلية مع مصر المقاصة 3:00 عصرا

حرس الحدود مع إنبي 5.30 مساء

وادي دجلة مع طلائع الجيش 8.30 مساء دوري أبطال آسيا

الزوراء العراقي مع الوصل الإماراتي 4.00 عصرا

الوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي 5.00 مساء

الريان القطري مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني 5.35 مساء

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