الزمالك يفرض غرامة مالية مثيرة على المغربي حميد أحداد

تعرض المهاجم المغربي، حميد أحداد، لغرامة مالية أحدثت جدلاً ولغطًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري والمغربي، اتخذت ضده من جانب رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لسبب مثير للدهشة.

وقرر رئيس الزمالك توقيع غرامة قدرها 300 ألف جنيه مصري، ما يعادل 17 ألف دولار، على اللاعب القادم في الميركاتو الصيفي الماضي من الدفاع الحسني الجديدي بسبب استعراضه بطريقة مبالغ فيها في مباراة جور ماهيا الكيني بالجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية أمس الأحد.

وقال مرتضى منصور في تصريح مُتلفز “القيم والأخلاق أهم بكثير من الفوز والاستعراض والاستهانة بالخصم كما فعل حميد أحداد”.

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وسبق للاعب النادي الأهلي “رمضان صبحي” الوقوف على الكرة بكلتا القدمين في مباراتين مختلفتين أمام الزمالك، تلقى بسببها انتقادات لاذعة، غير أن جمهور الأهلي تداول اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن اعجابه بالمهارات الفردية للاعب، ولم يصدر عن إدارة الأهلي أي قرار سلبي في حق رمضان بعدها بل ساعدته على الاحتراف في ستوك سيتي الإنجليزي.

وبرر حميد أحداد تصرفه قائلاً لقناة المحور المصرية “فعلت ذلك ردًا على المدير الفني لنادي جورماهيا بسبب تصرفاته الغريبة خلال مباراة الذهاب، حيث تعمد إخراجنا عن تركيزنا، ولذلك قمت بالرد بهذه الوقفة. الزمالك أسد يمرض ولا يموت، وكان لا بد من تجاوزه للأزمة التي مر بها ويتصدر جدول المجموعة في الردهات الأخيرة”.

وغاب صاحب الـ 24 عامًا عن معظم مباريات الزمالك بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مكتفيًا بالمشاركة في ست مباريات دون تسجبل أي هدف، إلا أنه استعاد جزء كبير من مستواه خلال النصف الثاني من الموسم، واستطاع قيادة الفريق لأهم انتصار في دور مجموعات الكونفدرالية أمام نادي بترو أتلتيكو في أنجولا بهدف سجله بنفسه.