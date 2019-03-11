رياضة | برشلونة يحلق بعيدا عن أتلتيكو وريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحلق بعيدا عن أتلتيكو وريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي ريال مدريد على منافسه فريق بلد الوليد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وواصل نادي برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما فاز على فريق رايو فاليكانو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 63 نقطة.

2- أتليتكو مدريد 56 نقطة.

3- ريال مدريد 51 نقطة.

4- خيتافي 45 نقطة.

5- ألافيس 41 نقطة.

6- إشبيلية 40 نقطة.

7- فالنسيا 39 نقطة.

8- ريال بيتيس 39 نقطة.

9- ريال سوسيداد 35 نقطة.

10- إيبار 35 نقطة.

11- إسبانيول 34 نقطة.

12- اتليتك بلباو 34 نقطة.

13- ليجانيس 33 نقطة.

14- جيرونا 31 نقطة.

15- ليفانتي 30 نقطة.

16- بلد الوليد 26 نقطة.

17- سيلتا فيجو 25 نقطة.

18- فياريال 23 نقطة.

19- رايو فاليكانو 23 نقطة.

20- هويسكا 22 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على بلد الوليد

نجح نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق بلد الوليد، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما هدفين لريال مدريد خلال اللقاء، وأحرز فاران هدفًا ولوكا مودريتش الهدف الرابع، وقدم الفريق مباراة مميزة، بعد سلسلة من الهزائم للنادي في الفترة الأخيرة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- ليونيل ميسي 26 هدفًا

2- لويس سواريز 17 هدفًا

3- كريستيان ستواني 16 هدفًا

4- وسام بن يدر 15 هدفًا

5- كريم بنزيما 13 هدفًا

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وبيرنلي

اشتعل صراع ترتيب الهدافي في الدوري الإنجليزي مع انطلاق مباريات الجولة 30 من البريميير ليج.

ويتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا متفوقًا بفارق هدف عن محمد صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو ماني وهاري كين مهاجم توتنهام أصحاب المركز الثاني برصيد 17 هدفًا.

وتقدم ساديو ماني في ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هدفين في فوز ليفربول على بيرنلي بينما لم يسجل محمد صلاح ووقف محلك سر.



ويحتل بيير أوباميانج مهاجم أرسنال المركز الثالث في ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا قبل مباراة مانشستر يونايتد اليوم.

خناقة كريستيانو رونالدو وجوارديولا تشتعل من جديد

تسبب خلاف قديم بين كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في استبعاد الأول للأخير من تدريب فريق السيدة العجوز اسم خلفًا لأليجري إذا ودع دوري أبطال أوروبا.

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وطلب كريستيانو رونالدو تولي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني مسئولية تدريب يوفنتوس لأنه الأصلح لقيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.

ورفض كريستيانو رونالو فكرة تولي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي قيادة يوفنتوس لعداء خفي بينهما منذ فترة لعب الأول في ريال مدريد وتدريب الثاني لبرشلونة.

زيدان يفتح الباب أمام ريال مدريد

كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الإسباني سابقًا عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي مجددا بنهاية الموسم الحالي.

وقال كالديرون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان عقب الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس، وقال الفرنسي ليس الآن لكنه فتح الباب لإمكانية العودة مجددا لتدريب النادي في يونيو".

وتولى كالديرون رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009 ورفض فكرة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق.

كيف توقع زين الدين زيدان الموسم الكارثي لريال مدريد

توقع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني بالموسم الكارثي الذي يعيشه الفريق الملكي بوداع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي وكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة والابتعاد عن المنافسة على الدوري.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد قام ببناء جيله الذهبي الذي سيطر على لقب التشامبيونزليج خلال 6 أشهر، ولكن يوم 5 مارس 2019، شهد أسوأ سقوط في تاريخ الميرنجي، بعد أن تعرض لخسارة مذلة أمام أياكس على ملعب البرنابيو.

وأكدت الصحيفة أن زيدان شعر بما يمكن أن يحدث للملكي هذا الموسم، وحذر فلورنتينو بيريز رئيس النادي من الأمر، وأخبره أنه لن يصبح قادرًا على قيادة الفريق ما لم يعاد تأسيسه من جديد خاصة أن هناك مؤشرات على الانهيار ظهرت في موسم 2017-2018.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد لم يكن مستعدًا لخطوة رحيل كريستيانو رونالدو الذي خفض قيمة الشرط الجزائي الخاص به إلى 100 مليون يورو مطلع عام 2018.

كما أن ريال مدريد فشل في تعويض زيدان من خلال اختيار جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري لخلافته في الموسم الحالي.

ويدرك مشجعو ريال مدريد، واقع فريقهم في الموسم الحالي، لكنهم ينتظرون فترة أفضل مقبلة يستطيع خلالها الميرنجي استعادة توهجه من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن فاران وكاسيميرو وناتشو وتوني كروس قدموا نسخة باهتة، مقارنة بالأسماء التي مثلت الميرنجي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه حان الوقت لإجراء مراجعة واتخاذ قرارات كبيرة ومؤلمة داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

دي يونج يعري برشلونة أمام ريال مدريد

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ورد دي يونج لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية على سؤال حول ما إذا تلقى تهنئة لاعبي برشلونة الإسباني عقب المباراة: "لم أنظر لهاتفي بعد".

وكشف دي يونج عن أن لاعبي برشلونة طالبوه بالفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو ما تحقق بالفوز برباعية في إياب دور الـ16 للبطولة.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.