رياضة | موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي اتحاد جدة مباراة نارية ضد الوحدة الإماراتي مساء اليوم الإثنين والموافق 11 مارس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويدخل نادي الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على الريان القطري بخماسية بينما الوحدة يريد تعويض خسارته بالمباراة السابقة أمام لوكوموتيف.

ويستضيف نادي الوحدة على ملعبه "آل نهيان" منافسه اتحاد جدة وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة و6:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية قبل هذه الجولة كالتالي:

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1- الاتحاد: 3 نقاط

2- لوكوموتيف: 3 نقاط

3- الوحدة: بدون نقاط

4- الريان: بدون نقاط

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة مع الوحدة الإماراتي عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المصري علي محمد علي، ويمكنكم متابعينا مشاهدة اللقاء مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.