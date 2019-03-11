رياضة | موعد مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي النصر السعودي، منافسه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الإثنين 11 مارس في الساعة السادسة إلا ربع مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويرغب الفريق السعودي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعد غيابه عن خزائن النادي منذ سنوات عديدة وعن جميع الأندية السعودية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة الذي قام بها مجلس إدارة نادي النصر.

وتعرض نادي النصر للخسارة في المباراة الأولى ضد فريق الوصل الإماراتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

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1- الوصل 3 نقاط.

2- الزوراء نقطة واحدة.

3- ذوب آهن نقطة واحدة.

4- النصر السعودي 0 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي النصر السعودي، ضد فريق ذوب آهن أصفهان الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.