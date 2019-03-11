شكرا لقرائتكم دجلة يواجه طلائع الجيش فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف وادى دجلة نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، فيما خسر الطلائع من المصرى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 40 هدفا، فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.

ويبحث البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع عن العبور بفريقه من عنق الزجاجة بعد تراجع النتائج بشدة فى الآونة الأخيرة، مطالباً إياهم بتلافى الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص للتسجيل، فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى فى خطة الهروب من مراكز القاع.