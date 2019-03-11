شكرا لقرائتكم دجلة يواجه طلائع الجيش فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستضيف وادى دجلة نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، فيما خسر الطلائع من المصرى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.
ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 40 هدفا، فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.
ويبحث البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع عن العبور بفريقه من عنق الزجاجة بعد تراجع النتائج بشدة فى الآونة الأخيرة، مطالباً إياهم بتلافى الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص للتسجيل، فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى فى خطة الهروب من مراكز القاع.
كانت هذه تفاصيل خبر دجلة يواجه طلائع الجيش فى الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.