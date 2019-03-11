‏إكرامي يضع روشتة خروج الأهلي من أزمة حراسة المرمى أمام الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي وحارس العرين الأحمر السابق، روشتة الخروج الآمن من أزمة حراسة المرمى للنادي الأهلي من مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وقال وحش أفريقيا في تصريحات خاصة، أن محمد الشناوي سيكون قادراً على العودة من اصابته خلال مباراة الساورة، خاصة وأن إصابته لن تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بشريف، مشيراً إلى أنه في حالة عدم شفاء الشناوي، فمن الممكن حصوله شريف على مسكنات للجلوس على دكة بدلاء الفريق احتياطياً لعلي لطفي .

أضاف نجم الأهلي السابق، أن الحديث عن تدريب لاعب آخر على اللعب في مركز حارس المرمى " كلام فارغ" بحسب رأيه وغير منطقي.

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وعن إمكانية لعب رمضان صبحي في هذا المركز، على خلفية تدريب كحارس مرمى تحت قيادة مارتن يول مدرب الأهلي السابق و قبل إحتراف صبحي في الدوري الانجليزي، أكد إكرامي أن هذه التدريبات كانت على سبيل الترفيه ولا يمكن الاعتماد على صبحي في هذا المركز.

وتحدد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة تأهل الفريق الأحمر إلى دور الثمانية، حيث يحتاج الأهلي للفوز من أجل التأهل دون انتظار نتائج المنافسين .