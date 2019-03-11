حرس الحدود طمعان فى إنبى على ستاد المكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه حرس الحدود نظيره إنبى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن العودة للانتصارات بعد التعادل السلبى مع النجوم فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.
ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 27 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.
وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستغلال تراجع مستوى إنبى هذا الموسم وإقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث فيما يرى على ماهر المدير الفنى لأنبى أن توديع المركز الأخير ليس صعباً على الفريق البترولى إن أجاد لاعبيه التركيز فى المواجهات المقبلة للهروب من شبح الهبوط .
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