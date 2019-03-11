مشاهدة مباراة هلال القدس والوحدات الأردني اليوم بث مباشر يلا شوت الإثنين 11-3-2019″كأس الإتحاد...

نتابع معكم بث مباشر مباراة هلال القدس والوحدات الأردني اليوم، وذلك في كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين 11 مارس 2019، عبر رابط يلا شوت مباراة اليوم، كورة ستار مباريات اليوم، ونتابع معكم ترتيب الأندية في المجموعة الأولى من مجموعات كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

مباراة هلال القدس والوحدات

مباراة الذهاب اليوم في الجولة الثانية من كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، هلال القدس الفلسطيني والوحدات الأردني، على ملعب فيصل الحسيني، ونتابع معكم تفاصيل المباراة، وننقل البث المباشر قبل المباراة بقليل، من اجل سهولة المتابعة، ونتابع العديد من التقارير الهامة.

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المجموعة الأولى

تضم المجموعة الأولى، نادي الوحدات، ونادي القدس، ونادي الجيش، ونادي النجمة، ويحتل الوحدات المركز الأول برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد من أول مباراة خاضها، بينما نادي القدس يأتي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من تعادل واحد، ثم نادي الجيش تعادل أيضًا وحصل على نقطة، ونادي النجمة بدون نقاط.

تاريخ الأندية في كأس الإتحاد الآسيوي

لم يفز نادي الوحدات أو القدس بالبطولة من قبل، ولم يصل لكلاهما للدور النهائي للبطولة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة.

بطاقة المباراة

مباراة هلال القدس والوحدات

الجولة الثانية من كأس الإتحاد الآسيوي

على ملعب فيصل الحسيني

تحكيم شاريمورات كوربانوف

تعليق عبد الناصر السهلي

مباراة الذهاب في المجموعة الأولى

توقيت المباراة الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت الأردن وفلسطين والقاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 5

البث المباشر

قبل المباراة بقليل، نتابع معكم البث المباشر الخاص بالمباراة إتش دي، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.