شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز 5 ملايين جنيه لـ"كريم الحسن"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك على إرسال رد خلال الساعات المقبلة للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشأن أسباب التأخر فى قيمة الدفعة الأخيرة للغانى كريم الحسن، لاعب الفريق السابق، بعد الخطاب الذى تلقاه مسئولو النادى الأبيض بضرورة الرد بخطاب رسمى حول أسباب التأخر فى موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل، حيث سيوضح مسئولو قلعة ميت عقبة خلال الخطاب أسباب التأخر فى تحويل الدفعة الأخيرة لإنهاء تلك المسألة.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك لـ "اليوم السابع"، أن الدفعة المتبقية لكريم الحسن تتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه، بعد سداد ما يقرب من 75% من المبلغ الذى كان مستحقًا للاعب الغانى الذى نجح مجلس الإدارة الحالى فى تخفيضه والاتفاق على جدولته، وتم تقسيط الجدولة وتسديدها وتبقى بذلك القسط الأخير الذى يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، لغلق ذلك الملف بشكل نهائى.