أخبار الأهلى يوم 11-3-2019 لاسارتى يبحث عن حارس بديل...

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جدة - عمرو شويل أخبار الأهلى يوم 11-3-2019 بعد إنتهاء مباريات الجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، جاء الأهلى فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة، بعد أن خسر يهدف دون رد أمام فيتا كلوب بهدف.

أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن فتح الحجز الإلكتروني منذ قليل أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والتى تأتى في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وضع إكرامى الشحات نجم النادى الأهلى وحارس العرين الأحمر السابق، روشتة الخروج الآمن من أزمة حراسة المرمى للنادى الأهلى من مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

رصيد الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا



وتضمنت اخبار الأهلى اليوم أنه تجمد رصيده بعد الخسارة من فيتا كلوب إلى 7 نقاط، حيث جمعها بعد خوض 5 مباريات، فاز فى لقائين، وتعادل فى مباراة، بينما خسر فى مباراتين.

ويتصدر مجموعة الأهلى فريق شبيبة الساورة الجزائرى برصيد 8 نقاط بالفوز فى لقاءان والتعادل فى مثلهما، بينما خسر مباراة واحدة.

ويأتى فى المركز الثالث فريق فيتا كلوب، بنفس رصيد الأهلى بالفوز فى مباراتين والتعادل فى لقاء واحد وخسارة لقاء

ويحتل المركز الاخير فريق سيمبا التنزانى والذى يمتلك 6 نقاط فقط، بالفوز فى مواجهتان والهزيمة فى 3، بينما لم يتعادل فى أى لقاء من مواجهاته.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الساورة الجزائرى يوم 16 مارس الجارى، بملعب برج العرب.

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فرصة الأهلى فى الصعود من دور المجموعات.

و فى اخبار الأهلى نستعرض السيناريوهات المحتمله التى تمنح المارد الاحمر فرصة الصعود من دورى المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا فى فرصته الاخيرة امام شبيبة الساورة.

فى حالة فوز الأهلى أمام شبيبة الساورة ويصل المارد الأحمر إلى النقطة 10 فى جدول ترتيب المجموعة، ويتأهل مباشرة لدور ربع النهائى فى صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتائج المباراة الأخرى، حتى إذا فاز فيتا كلوب على سيمبا فى تنزانيا، سيتأهل المارد الاحمر متصدرا بالرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بين الفريقين، وكان الأهلى قد فاز فى برج العرب بهدفين نظيفين، فى مقابل خسارته فى الكونغو بهدف واحد فقط.

اما اذا تعادل الأهلى أمام شبيبة الساورة سيرتفع رصيده إلى 8 نقاط، ويصبح للساورة 9 نقاط، وبذلك فرصة الصعود فى تعادل سيمبا وفيتا كلوب، لأنه فى حال فوز أيهما على الآخر سيتأهل مع شبيبة الساورة.

واذا خسر فريق الأهلى اما نظيرة الجزائرى سيتجمد رصيده عند 7 نقاط مما يعنى وداع المارد الاحمر للبطولة، وحال فوز فيتا كلوب أو سيمبا على الآخر يمنح المنتصر التأهل بصحبة الساورة على حساب الأهلى أو تعادلهما سيمنح البطاقة الثانية لفيتا كلوب الذى سيرتفع رصيده إلى 8 نقاط.

هشام محمد يجرى إشاعات بعد العودة إلى القاهرة

وجاءت أنباء إجراء اللاعب هشام محمد لاعب خط وسط الأهلى، أشعة على الركبة عقب عودة الفريق إلى القاهرة ضمن اخبار الأهلى اليوم.

وكان هشام قد اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلى وفيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفنى لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة.

وتحدد الأشعة التى يجريها اللاعب التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق.

الإشاعات تثبت إصابة الشناوى بالتواء فى الكاحل

وجاء ايضًا فى أخبار الأهلى اليوم اجراء اللاعب محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، أشعة على الكاحل فى أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، عقب انتهاء مباراة الأهلى وفيتا كلوب من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

أجرى محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أشعة على الكاحل، فى أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، عقب انتهاء مباراة الأهلى وفيتا كلوب التى أقيمت من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلى بالتواء فى الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

وكان الشناوى قد غادر مباراة الأهلى وفيتا كلوب للإصابة إثر سقوط أحد لاعبى فيتا كلوب على قدمه، فى كرة مشتركة، ليحل محله الحارس على لطفى.