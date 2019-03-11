شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح يوم 11-3-2019 كلوب سعيد بالفرعون المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار محمد صلاح يوم 11 - 3 -2019 أن الفرعون المصري يواجه سوء الحظ في مبارياته الأخيرة وصام الفرعون المصري عن التهديف في أخر 4 مباريات له بالدوري الإنجليزي بعد مباراة بيرنلي وهو رقم سلبي لم يسبق له تحقيقه من قبل بالقميص الأحمر ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي

يورجن كلوب يشيد بأداء صلاح

وشهدت اخبار محمد صلاح إشادة يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأداء النجم المصري محمد صلاح في مباراة بيرنلي التي أقيمت اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4– 2.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، "بالنسبة لي، كان محمد صلاح أفضل لاعب على أرض الملعب، لكنك لن ترى ذلك في التقييمات لأنه لم يسجل".

أضاف مدرب ليفربول "مباراة جيدة، مباراة صعبة و لكنها جيدة، من الصعب دائمًا اللعب ضد بيرنلي لأسباب مختلفة، في العادة هدف بيرنلي الأول سيكون غير صحيح، الشيء الجيد هو أنه كان في وقتٍ مبكر، كان هناك ما يكفي من الوقت للرد و قلب النتيجة".

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واصل كلوب تصريحاته حول مباراة ليفربول وبيرنلي قائلاً، "الهدف المبكر ليس مشكلة كبيرة. حافظنا على هدوئنا، حققنا الأهداف في بعض اللحظات الرائعة".

وسجل أهداف ليفربول، فيرمينو "هدفين"، وساديو ماني "هدفين"، في الدقائق 19 و29 و67 و93 على التوالي، بينما جاء هدفي بيرنلي عن طريق أشلي ويستوود يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقتين 6 و91 من عمر المباراة.

وشارك محمد صلاح في المباراة وقدم عرضاً جيداً حيث تمكن من صناعة الهدف الأول لنادي ليفربول الذي سجله فيرمينو، بعدما نجح فى إختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ 17.