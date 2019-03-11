شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تبحث مع كاف تميمة البطولة وتفاصيل القرعة و الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اللجنة المنظمة لبطولة أمّم افريقيا برئاسة هاني أبوريدة علي مسئولي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الشكل النهائي لتميمة البطولة يوم 15 مارس الجاري ، وكذلك تفاصيل حفل سحب القرعة يوم 12 إبريل المقبل وحفل الافتتاح والختام قبل الاعلان عن كافة التفاصيل بشكل رسمي.

يأتي هذا في الوقت الذي استعان فيه محمد فضل مدير البطولة برئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا الأخير من اجل الاستفادة من خبراته في التنظيم بعد إشادة الجميع بمونديال 2018 .