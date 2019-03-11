شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين ، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، القناة مع سبورتنج ، الطيران مع الاتحاد السكندرى ، سموحة مع الأهلى والزمالك مع طلائع الجيش .

ومن المقرر أن تتوقف المسابقة حتى يوم 18 أبريل القادم ، وذلك بسبب البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 30 مارس الجارى و حتى 11 إبريل القادم.