شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين ، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، القناة مع سبورتنج ، الطيران مع الاتحاد السكندرى ، سموحة مع الأهلى والزمالك مع طلائع الجيش .
ومن المقرر أن تتوقف المسابقة حتى يوم 18 أبريل القادم ، وذلك بسبب البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 30 مارس الجارى و حتى 11 إبريل القادم.
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