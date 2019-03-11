شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يطلب 10 مليون جنيه للإستمرار مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمود عبد العاطى دونجا لاعب خط وسط الزمالك المعار للإسماعيلى الحصول على عشرة مليون جنيه للموافقة على الاستمرار مع الدراويش ، وكان النادي الإسماعيلي، قد تعاقد مع اللاعب في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.
ووافق "دونجا" على الاستمرار مع الاسماعيلى نظرًا لمشاركته بصفة أساسية مع الفريق، وهو الأمر الذي لن يتحقق حال عودته إلى القلعة البيضاء في الموسم القادم إلا أنه اشترط الحصول على 10 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم فيما توقف عرض مسئولى الاسماعيلى عند 9 مليون جنيه.
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