شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يسعى للخروج من دوامة التعادلات أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الداخلية نظيره مصر المقاصة مع دقات الثالثة عصر اليوم الإثنين على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة لاسيما بعد تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً كبيراً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

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ويحتل الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 37 هدف فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

ويحلم علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية بالتخلص من لعنة التعادلات التى تسيطرعلى نتائج فريقه باحثاً عن حصد النقاط الثلاث للتخلص من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة، فيما يطمع طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة قطار الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.