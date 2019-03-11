شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. فوازير لاسارتى تثير الغضب فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

حالة من الغضب سيطرت على جمهور الأهلى ، بعد المستوى الذى ظهر به الفريق فى البطولة الأفريقية مع الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، وقد طرحت الجماهير علامات استفهام حول مستوى الفريق مع الخواجة الأورجويانى، والتى كان أخرها الخسارة أمام فيتا كلوب فى الجولة الخامسة بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا وهو ما وصفته الجماهير بالفوازير .

ومن الغرائب التى يفعلها لاسارتى مع الأهلى :

استمرار ضياع الفرص

يهدر لاعبى الفريق الكثير من الفرص فى المباريات ، حيث شهد لقاء فيتا كلوب إهدار الأهلى العديد من الفرص المحققة أمام مرمى الفريق الكونغولى ، و التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة لصالح الاحمر ، فقد فشل اللاعبون فى استغلال كافة الفرص التى أتيحت لهم وهو ما أدى لخسارة الأهلى رغم إتاحة العديد من الفرص السهلة للاعبى الأحمر أثناء اللقاء، إلا أن اللاعبين فشلوا فى استغلالها، ونفس الامر تكرر في مباراته أمام سيمبا بطل تنزانيا وإهدار أكثر من فرصة أيضاً.

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تذبذب مستوى الفريق

الأهلى مع لاسارتى يتأرجح بين الفوز والخسارة ، فبعد أن يحقق الفوز فى مباراة نجده ، خسر أخرى ، فبعد أن تغلب على إنبى و الحرس خسر من سيمبا التنزانى ، ثم الفوز على الإنتاج و الداخلية و الجونة وبتروجت خسر من فيتا كلوب ،، وهو ما يعنى بعدم قدرة الفريق مع الخواجة الأورجويانى الحفاظ على مستوى الفريق فى المباريات .

الفشل فى المباريات الخارجية

يعانى الأهلى مع لاسارتى فى المواجهات التى تقام خارج أرضه فى بطولة أفريقيا، حيث عجز الأحمر فى تحقيق أى فوز خارجيا ، مع الخواجة ، إما هزيمة أو تعادل فى اللقاءات.

وقد خسر الأهلي 3 مرات ، وتعادل مرة واحدة فى 4 مباريات خارج أرضه بدورى الأبطال، كان آخرها الخسارة 0/1 أمام فيتا كلوب.