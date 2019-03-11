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جهاد جريشة حكمًا لمباراة الترجي والصفاقسي بالدورى التونسى الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير صباح الثلاثاء، الحكم الدولي جهاد جريشة إلى تونس، لإدارة مباراة الترجي الرياضي والصفاقسي، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري التونسي، عصر الاربعاء.

جهاد جريشة يعاونه كل من ، أحمد توفيق كحكم مساعد أول، وهاني عبدالفتاح كمساعد ثاني، ومحمد حسن كحكم رابع، ويتواجد التونسي توفيق العجنقي كمراقب للمباراة.

كان اتحاد الكرة قد أبرم إتفاقية بالتنسيق بين لجنتي الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح بتبادل الحكام المصريين والتونسيين فى بعض المباريات.

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