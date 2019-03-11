تأجيل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب ليوم 20 مارس المقبل

أعلن رئيس نادي الزمالك أن أتحاد كرة القدم قد وافق على تأجيل مباراة النادي أمام المقاولون العرب بعد المباراة التي خاضها الزمالك أمام جروماهيا الكيني مساء أمس الأحد، والتي أستطاع تحقيق الفوز فيها ب4 أهداف مقابل لا شيء.

وكان من المقرر أن يكون يقام لقاء الزمالك أمام المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، وبعد التأجيل أصبح ميعاد اللقاء 20 مارس الجاري، بحيث يكون تم التأجيل لبعد مباراة الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري التي من المقرر أن تقام الأحد القادم في ختام البطولة الكونفدرالية.

وقد قدم رئيس القلعة البيضاء خالص الشكر لأعضاء أتحاد الكرة القدم حازم إمام وأحمد مجاهد و كابتن مجدي عبد الغني لموقفهم وتشجيعهم الدائم لنادى الزمالك خاصةً في مسيرته الأفريقية.