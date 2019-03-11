بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب

عبد العزيز جمال
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي ، قادمة من الكونغو، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي في العاصمة كنشاسا.
ويستعد المارد الأحمر للقاء شبيبة الساورة الجزائري، في المبارة المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
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