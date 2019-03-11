عمرو ابوبكر
أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مدينة بورسعيد تستعد لبناء استاد جديد على أعلى مستوى.
وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المدينة ستكون رقم واحد في استقبال البطولات كما كانت من قبل".
وأكمل: "بنسبة كبيرة سيتم استبعاد ستاد بورسعيد من استضافة البطولة، اللجنة المشرفة جاءت واكتشفت اشياء مهمة "لم تكن ببالنا"، والمهم هو مصلحة الجماهير".
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.