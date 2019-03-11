بعثة "الأهلي" تصل إلى مطار القاهرة بعد الخسارة من "فيتاكلوب" الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصلت بعثة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الاثنين، قادمة من الكونغو، عقب الخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي بالعاصمة كنشاسا.

والمباراة كانت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.