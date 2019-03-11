مدرب المنتخب: عبدالله السعيد لا يناسبنا.. ورمضان ليس في حسباتنا حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق يختار قائمة لاعبيه للمعسكرات وفقًا لأسباب رياضية وفنية فقط.

وأشار جارسيا في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الجهاز الفني للمنتخب لم يختّر عبد الله السعيد ورمضان صبحي لاعبا بيراميدز والأهلي لهذه الأسباب.

وقال المدرب العام لمنتخب مصر: "عبد الله السعيد واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري، ولكن نعتقد أن أسلوب لعبنا لا يتفق معه".

وأكمل: "لا نتبع طريقة لعب عبد الله السعيد مع بيراميدز، أحيانًا نلعب 4-4-2، ومكانه هو مهاجم متأخر أو صانع ألعاب ونحن لا نتبع هذه الطريقة".

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وأضاف: "لا أقول أن السعيد لن يكون له فرصة معنا في المستقبل، ولكن ليس له مكانًا معنا في ظل الطريقة الحالية".

ورد جارسيا على تصريحات نادر شوقي وكيل اللاعب رمضان صبحي، والتي ألمح خلالها إلى وجود أسباب غير فنية لاستبعاد موكله من معسكرات المنتخب.

وقال مدرب مصر: "لا أحد يضغط علينا لعدم اختيار رمضان صبحي أو عكس ذلك، وأدعو وكيله لإعلان الأسباب الحقيقية التي يعرفها لعدم وجوده".

واختتم: "رمضان صبحي ليس في حسباننا خلال الفترة الحالية، ولكن من الوارد أن يتم اختياره مستقبلًا، نختار اللاعبين لأسباب رياضية وفنية فقط".