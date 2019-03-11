الأهلي يصل القاهرة قادمًا من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب

أمام فيتا كلوب بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت
وصلت بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، قادمة من الكونغو، بعد الخسارة
بينهما مساء السبت الماضي في العاصمة كنشاسا.
وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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