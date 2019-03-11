شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يفوز على نيس في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مارسيليا على نيس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلودروم، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

رفع مارسيليا رصيده إلى النقطة 47 في المركز الرابع بفارق 24 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر، بينما ظل نيس في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.