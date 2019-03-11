شكرا لقرائتكم خبر عن الدخيل للاعبين: حافظوا على الاتحاد من أجل رياضة الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

حفز السفير السعودي في دولة الإمارات تركي الدخيل لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قبل مواجهة نادي الوحدة الإماراتي مساء اليوم، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا، جاء ذلك خلال زيارته لمقر بعثة الفريق في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) التقى فيها برئيس النادي لؤي ناظر والجهاز الفني بقيادة التشيلي سييرا واللاعبين.

وتناقلت الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي كلمات تحفيزية للدخيل ألقاها أثناء اجتماعه بلاعبي الفريق؛ أشاد فيها بالدعم الجماهيري الكبير الذي يلقاه الفريق على الرغم من تراجع النتائج قال فيها «المفارقة العجيبة التي لا يمكن لأي شخص أن يتجاوزها هي أن هناك جمهوراً فريقه ينهزم وينهزم وفريقه ينزل إلى القاع وجمهوره يظل يسجل أعلى حضور جماهيري، بصراحة هذه حاجة غريبة».

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وأضاف الدخيل «أعتقد بصراحة بأنه يقع على عاتق اللاعبين مهمة المحافظة على الاتحاد وعدم الهبوط وذلك ليس من أجل الاتحاد وجماهيره فحسب، بل خدمة للكرة السعودية، فهبوط نادي الاتحاد يعتبر ضررا لكل الرياضة السعودية، وليس من مصلحة أحد أن يكون الاتحاد في ترتيب غير لائق بين الأندية بالدوري السعودي».

وختم الدخيل حديثه «أنا متفائل بالفريق، وبعد جلوسي مع اللاعبين، أعتقد بأن الفريق سيحقق نتيجة إيجابية، ليؤكد النهضة الجميلة التي يعيشها مؤخراً».

من جهته، ثمن رئيس النادي لؤي ناظر زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين تركي الدخيل، لمقر بعثة الفريق في أبوظبي، مؤكداً أن زيارته تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبناء الوطن داخل وخارج المملكة.