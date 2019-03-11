شكرا لقرائتكم 10 ملايين جنيه شرط استمرار دونجا مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمود عبد العاطى دونجا لاعب خط وسط الزمالك المعار للإسماعيلى الحصول على عشرة ملايين جنيه للموافقة على الاستمرار مع الدراويش لمدة 3 مواسم ، وكان النادى الإسماعيلى، قد تعاقد مع محمود "دونجا" فى الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

ووافق "دونجا" على الاستمرار مع الإسماعيلى نظرًا لمشاركته بصفة أساسية مع الفريق، وهو الأمر الذى لن يتحقق حال عودته إلى القلعة البيضاء فى الموسم المقبل إلا أنه اشترط الحصول على 10 ملايين جنيه فى ثلاثة مواسم فيما توقف عرض مسئولى الإسماعيلى عند 9 ملايين جنيه.