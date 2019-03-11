شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 11-3-2019 دعم نجوم البرسا لـ كوتينيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت اخبار برشلونة يوم 11-3-2019 إعلان لاعبو الفريق دعمهم الكامل للبرازيلى فيليب كوتينيو، بعد صافرات الاستهجان التى تلقاها من جانب جماهير البارسا خلال مباراة رايو فاليكانو التى جمعت الفريقين السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الليجا وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-1 على ملعب "كامب نو".

لاعبو برشلونة يدعمون فيليب كوتينيو ضمن أخبار برشلونة يوم 11-3-2019

أخبار برشلونة يوم 11-3-2019 تضمنت وفقاً لما نقلته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن جماهير برشلونة هاجمت البرازيلى كوتينيو خلال مباراة ضد رايو فاليكانو بعد ظهوره بمستوى سيئ فى اللقاء وفشله فى التأقلم مع تكتيك أرنستو فالفيردى المدير الفنى للبلوجرانا 4-3-3 ولا 4-2-3-1.

أوضحت الصحيفة، إن المستوى السيء الذى ظهر به كوتينيو فى مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو دفع الجماهير لإطلاق صافرات الإستهجان ضده، لكن أعلن اللاعبين دعمهم ومساندتهم الكامل للاعب من أجل إستعادة مستواه مجدداً.

وأضافت الصحيفة، أن أرنستو فالفيردى قرر منح فيليب كوتينيو فرصة أخرى فى تشكيل برشلونة ضد أولمبيك ليون فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

اهداف برشلونة ضد رايو فاليكانو

و من اخبار برشلونه نجح فريق برشلونة الإسبانى فى تحقيق الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 3-1، خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم رايو فاليكانو أولا فى الدقيقة 25 عبر اللاعب راؤول دي توماس بعدما راوغ من ناحية اليسار وسدد كرة قوية قبل منطقة الجزاء لتكسن شباك الحارس تير شتيجن.

ثم تعادل جيرارد بيكيه فى الدقيقة 39 من خلال رأسية أمام المرمى إثر عرضية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر ركلة حرة مباشرة.

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وفى الشوط الثاني تقدم البارسا بهدف ثالث فى الدقيقة 51 عبر النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، ليعزز صدارة هدافي الليجا برصيد 26 هدفا هذا الموسم.

ثم يأتي الأوروجوياني لويس سواريز ليسحل ثالث الأهداف عند الدقيقة 82 من خلال جملة تكتيكية رائعة وصلت لراكيتيتش الذى مررها لسواريز ليسجلها داخل الشباك.

بهذه النتيجة يصل برشلونة إلى النقطة 63 فى الصدارة ، بفارق 7 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و15 نقطة عن الغريم التقليدي ريال مدريد الذى سيلعب مساء اليوم، أمام بلد الوليد، بينما توقف رصيد فاليكانو عند 23 نقطة في المركز الـ19 .

ميسي يخوض المباراة رقم 800

ضمن أخبار برشلونة يوم 11-3-2019 ، خاض أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، المباراة رقم 800 فى مسيرته مع ناديه برشلونة ومنتخب بلاده الأرجنتين، أمام رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وشارك ميسي في 671 مباراة مع برشلونة ونجح فى تسجيل 585 هدفا، بينما خاض 128 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل 65 هدفا، وهو الهداف التاريخي للبارسا والتانجو.

ويتصدر ميسي ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم برصيد 25 هدفا، وكذلك ترتيب الحذاء الذهبي على مستوى قارة أوروبا.

كما أصبح ميسي ثاني أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في الدوري الإسباني برصيد 443 مباراة، متفوقا على النجم إنييستا، الذي رحل عن البارسا الموسم الماضي، ليأتى خلف المتصدر تشافي هيرنانديز صاحب الـ505 مشاركة في الليجا.