شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل المباراة الفاصلة بين جولدي والبنك الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة الفاصلة بين جولدي والبنك الأهلي لتحديد الصاعد منهما لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني، بعدما تقدم البنك الاهلي بتظلم علي قرار إقامة المباراة مطالبا بالتأهل مباشرة لدورة الترقي ، حيث أكد مجلس الجبلاية ان التظلم لا يوقف القرار.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة فاصلة بين فريقى جولدى والبنك الأهلى فى الثانية ظهر اليوم الاثنين بملعب نادى النصر فى مصر الجديدة بدون جمهور، وذلك لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقى فى القسم الثالث للموسم الحالي.

وحدد القرار اللجوء لوقت إضافى لمدة نصف ساعة على شوطين فى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل، وفى حالة استمرار التعادل فى الوقت الإضافى يحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز.